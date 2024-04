LUBLINIEC. Oto nowi radni - wybory 2024. Poznaj ich - zobacz ZDJĘCIA. To oni dostali się do Rady Miejskiej w Lublińcu!

Wybory 2024 LUBLINIEC. Oto nowi radni - poznaj ich, zobacz ZDJĘCIA

W powiecie lublinieckim uprawnionych do głosowania było 52 059 wyborców. W niektórych gminach doszło do dużych przetasowań personalnych. Na przykład w gminie Koszęcin fotel wójta stracił dotychczasowy jej włodarz Zbigniew Seniów. Ważna informacja jest taka, że Ziemia Lubliniecka będzie miała swoją przedstawicielkę w Sejmiku Województwa Śląskiego – to Małgorzata Mańka (PiS) z poparciem 7343 wyborców.