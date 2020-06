Lubliniec ogranicza koszenie trawników. Wszystko przez suszę

Na zmianę polityki względem koszenia traw na terenach miejskich wpływ miała też interpelacja przewodniczącego Rady Miasta w Lublińcu Gabriela Podbioła, w której radny podnosił, że pomoże to nie tylko poprawić stan hydrologiczny w mieście, ale i przyniesie pewne ekonomiczne oszczędności. – Koszenie to dodatkowa retencja, wznoszenie kurzu przez kosiarki i generowanie dodatkowego zagrożenia w trudnym okresie, jak również zniszczenie trawników. Taki właśnie stan rzeczy można zaobserwować po ostatnim koszeniu trawników w mieście, po którym wiele fragmentów trawników zostało uszkodzonych przez zarycie ostrym fragmentem kosiarki, jak również widać wykoszenie zieleni do żywej gleby, wraz z fragmentami systemu korzeniowego – zauważa w interpelacji radny Podbioł.

Niekoszone trawniki dłużej trzymają wilgoć i dłużej są zielone, gdy przyjdzie susza. Wyrastają w nich rośliny kwitnące, co pomaga owadom zapylającym (m.in. zagrożonym obecnie pszczołom). Takie trawniki mają naturalny wygląd, zmniejszają hałas i pochłaniają zanieczyszczenia z transportu. Rzadko koszone trawniki zapobiegają też erozji gleby powodowanej przez intensywne deszcze, jak i wiatr. Między innymi te argumenty przekonały Lubliniec do ograniczenia koszenia trawników w tym roku.

Trawy miałyby być koszone tylko w miejscach, gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa na drogach. Radny zaapelował też o zwiększenie na terenie miasta liczby kwietnych łąk.

Mieszkańcy dopytują o koszenie

Pytany na portalu miejskim przez mieszkańca o to, dlaczego w mieście jest "trawa po kolana", burmistrz Lublińca potwierdził, że to celowy zabieg. - Jeżeli chodzi o koszenie, to Urząd Miejski zdecydował, że na miejskich terenach zielonych ograniczy koszenie trawy do niezbędnego minimum. O podjęcie takich działań wnioskowali również mieszkańcy miasta oraz radni Rady Miejskiej. Oczywiście, regularnie będą koszone trawniki znajdujące się w pasach drogowych, w rejonie skrzyżowań, na rondach czy przy chodnikach, zagrażające bezpieczeństwu kierowców, pieszych i rowerzystów - wyjaśnił burmistrz Edward Maniura.