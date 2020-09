Lubliniec. Na konta miasta trafiło 6 mln zł na inwestycje

Otym, że środki z Funduszu dotarły do miasta urząd poinformował 4 września. – Miło nam poinformować, że dzisaj na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu wpłynęła dotacja w wysokości 6.086.983 zł z Rządowego Funduszu – podał Urząd Miejski w Lublińcu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.