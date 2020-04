Lubliniec: Lokalni przedsiębiorcy na gankach swoich biznesów w czasie pandemii. Zobaczcie zdjęcia pasjonatki fotografii z Lublińca

Firma z Kochcic skonstruowała natrysk technologiczny, który podarowała szpitalowi w Lublińcu

Kolejne wsparcie trafiło do szpitala powiatowego w Lublińcu. Tym razem jedna z firm z regionu skonstruowała i podarowała placówce natrysk służący do dezynfekcji. Firma planuje już sprzedaż podobnych urządzeń innym podmiotom, które się do niej zwrócą.