Lubliniec: Laptopy dla uczniów. Gmina otrzymała dotację z programu "Zdalna szkoła +"

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do 165 tysięcy złotych.

Złożony przez Gminę Lubliniec wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina Lubliniec otrzymała grant w wysokości 95 000,00 zł na zakup 32 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 1 modemu wraz z dostępem do internetu, które trafią do czterech szkół podstawowych w Gminie Lubliniec. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.