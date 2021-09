Lubliniec kończy w sobotę wakacje w mieście. Będzie też giełda staroci

W sobotę na Rynku Miejskim w Lublińcu przez cały dzień odbywać się będą wydarzenia związane z podsumowaniem wakacji w ramach Miejskiego Projektu Streetworkingowego Lubliniec Miasto Dobrych Emocji.

Ponieważ jest to druga sobota miesiąca, to do południa odbędzie się Lubliniecka Retro Giełda, ale już w trakcie jej trwania, o godzinie 9:00 na Krzywej Scenie wystąpi utalentowana lubliniecka młoda skrzypaczka Julia Sekulska. Zaraz po niej, w aranżacji gitarowej zaprezentuje się Marek Jodłowski, którego spotkać można na ulicach wielu polskich miast, gdzie umilając czas przechodniom, oddaje się swojej muzycznej pasji. Po południu o godzinie 16:00 wystąpią lublinieccy seniorzy, uczestniczący w wakacyjnych zajęciach muzykoterapii prowadzonych przez Stefanię Bielę. Grupa w dużej mierze składa się z członków zespołu „ZA MŁODZI NA SEN”.

Ponadto od godziny 16.00 do 18.00 na płycie rynku odbywać się będą zajęcia sensoplastyczne dla dzieci prowadzone przez Martynę Gadaszewską.

Ostatnim wakacyjnym elementem projektu będą dwa koncerty letnie. O godzinie 18:00 wystąpi ukraiński muzyk i kompozytor o pseudonimie POSTMAN, a o godzinie 20:00 zespół NITA.