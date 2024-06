Lubliniec: Centrum rekreacyjne już otwarte - zobacz ZDJĘCIA. Znamy cennik wodnego placu zabaw i mini golfa

Centrum Rekreacyjne powstało w bezpośrednim sąsiedztwie basenu krytego przy ul. Powstańców Śląskich. Przetarg na jego budowę wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL-REM” Sp. z o.o.. Oficjalnego otwarcia tego miejsca dokonano w Dniu Dziecka 1 czerwca.

W ramach inwestycji rozebrano stare, utwardzone boiska, plac zabaw, korty tenisowe i zewnętrzny taras basenu krytego. W ich miejscu powstały m.in.: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, wodny plac zabaw, pola do minigolfa i pola do gry w bule.

Udało się też wybudować parking i chodniki. Przebudowano też zjazd z drogi wojewódzkiej 906. Teren został zazieleniony, oświetlony i wzbogacony w miejsca rekreacyjne.

- To duża inwestycja, która trwała półtora roku. Udało się zakończyć w terminie. Połowę środków dało miasto, a połowę pochodziło z "Polskiego Ładu". Muszę powiedzieć, że mieszkańcy długo czekali na uporządkowanie tego terenu, ale wreszcie się doczekali. Podczas otwarcia pogoda trochę nie dopisała, ale byli amatorzy, były dzieci, które chciały popluskać się właśnie w tym wodnym placu zabaw. Największą popularnością cieszyły się mini golf, bo to jest jedyny taki obiekt w regionie i oczywiście plac zabaw, boisko sportowe oraz do tego jeszcze pole do gry w bule. To jest też taka nowa forma gry sportowej w Lublińcu. Jeżeli chodzi o część obiektów, to oczywiście będzie można z nich skorzystać bezpłatnie. Natomiast jeżeli chodzi o wodny plac i pole golfowe, to będą pobierane opłaty, które są związane właściwie tylko z utrzymaniem tego miejsca: kosztów pracowników, którzy będą obsługiwać te dwa obiekty - mówi burmistrz Lublińca, Edward Maniura.