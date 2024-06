Lubliniec. Całe rodziny bawiły się na Festynie „U Oblat”

Dorośli oraz dzieci mieli okazję zobaczyć bajkę „Kot w butach”, w której niewątpliwą atrakcją byli aktorzy: proboszcz Tomasz Woźny OMI w znakomitej roli króla, Piotr Kierach w tytułowej roli kota w butach, o. Mateusz Król OMI w roli Janka, Agata Kowalska w roli królewny oraz Hanna Żak-Krupa, Renata Sady i Katarzyna Tarara w kreacji dam dworu.

Nad dobrą zabawą czuwali animatorzy. Byli również szczudlarze, mini zoo, malowanie twarzy i puszczanie baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki bryczką. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. E. Stein oraz artyści Studia Wokalnego z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

Od wielu lat festynowi „U Oblat” towarzyszy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to doskonała okazja do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz do podziękowania tym rodzinom, które już pełnią tę rolę. Na festynie można było uzyskać informacje na ten temat na stanowisku zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.