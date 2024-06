Lubliniec. Boże Ciało 2024. Tłumy na procesji Bożego Ciała w Lublińcu. Pogoda nie zawiodła!

Pięknie w Boże Ciało 2024 w Lublińcu. Tłumy wiernych na ulicach miasta

Podczas procesji Bożego Ciała we wszystkich parafiach diecezji gliwickiej czytane były medytacje przygotowane przez kard. Angelo Comastriego. W medytacjach kard. Comastri przywołał postacie Matki Teresy z Kalkuty, o. Pio i o. Maksymiliana Kolbego, pokazując rolę Eucharystii w ich codziennym życiu i drodze do świętości. Zacytował też pisarza Juliana Greena, stawiając razem z nim ważne pytania: "O chrześcijanie, czy poszlibyście na Kalwarię z tą samą obojętnością, z jaką idziecie na Mszę św.? Czy zeszlibyście z Kalwarii z takim samym rozproszeniem i beztroską, z jaką opuszczacie kościół po Mszy św.? A przecież podczas każdej Mszy św. Kalwaria uobecnia się wśród was. Myślicie o tym?".

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że w tym dniu katolicy są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Po mszy świętej odbywają się tradycyjne procesje. Te nie są już obowiązkowe. W województwie śląskim najbardziej popularną procesją Bożego Ciała, jest procesja w świętochłowickich Lipinach.