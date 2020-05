Lubiteka wznawia działalność! Od wtorku można wypożyczać książki. Na jakich zasadach?

Dla bezpieczeństwa wypożyczających i pracowników lublinieckiej biblioteki będą obowiązywały nowe zasady. Biblioteka przez kilka dni intensywnie przygotowywała się do otwarcia. - Obecnie jesteśmy w stanie przygotować 4 stanowiska do wypożyczania książek. Tylko do wypożyczania książek. Ponieważ zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej czytelnie i wszelkie inne pomieszczenia biblioteczne, jak również wolny dostęp do półek mają zostać ograniczone - mówiła na początku maja Joanna Brzezina, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.

Zasady obowiązujące w Lubitece