Laptopy trafią do uczniów. Ruszył program "Zdalna szkoła"

W środę 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

- Powiązaliśmy kwotę dofinansowania z liczbą uczniów w danym samorządzie. Minimalna kwota zwrotu, jaką może otrzymać samorząd to 35 tysięcy, maksymalna – 100 tysięcy złotych – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by samorządy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów – dodaje szef MC.

Jak wygląda procedura? Szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków. O pieniądze może wnioskować każda gmina i powiat. Nie potrzeba wkładu własnego. Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty.