Lany poniedziałek w Lublińcu. Oblaci wyciągnęli "ciężkie działa". Pomogła im OSP - zobacz ZDJĘCIA

Zobacz ZDJĘCIA - kliknij TUTAJ

Śmigus – nazwa ta pochodzi od smagania gałązkami panien na wydaniu po gołych nogach. Miało to zapewnić im płodność i zdrowie. Im więcej smagających kawalerów wokół panny, tym lepiej dla niej. Oznaczało to, że cieszy się ona dużym powodzeniem. Inni twierdzą, że śmigus z to jednak obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Stąd też nazwa "lany poniedziałek". Zwyczaj prawdopodobnie ma korzenie pogańskie i wiąże się z radością po odejściu zimy oraz z obrzędami mającymi zapewnić urodzaj i płodność.