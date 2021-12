Książka to najlepszy prezent pod choinkę. Jak w ostatnim czasie zmienił się rynek książki dziecięcej?

Książki są uznawane za jedne z najlepszych i najbezpieczniejszych prezentów. Mówią o tym także dane ekonomiczne. Jak podali w ostatnich dniach Analitycy Pekao S.A., pozytywnie zaskoczył w listopadzie tego roku wzrost sprzedaży w kategorii prasa i książki.

- Ewidentnie hitem gwiazdkowym w tym roku są książki i ubrania - przekonują ekonomiści z Pekao S.A.

Jak zwykle przed Świętami Bożego Narodzenia wydawcy i sprzedawcy dwoją się i troją, żeby na rynku pojawiały się najlepsze pozycje. Szczególnie dotyczy to książek dla dzieci. W tej kategorii popyt na jakościowe książki dla dzieci wciąż rośnie. Żeby jednak książki dotarły pod choinki muszą zostać napisane, wydrukowane i dobrze wypromowane, a najłatwiej promuje się to, co ma duża wartość. W ostatnich miesiącach jednak rynek książki przechodzi, jak wiele dziedzin, spore zmiany. Na jakie problemy natknęli się wydawcy w tym roku?

- Obserwujemy, że na rynku książki z naszej perspektywy zmieniły się kanały dystrybucji i pociągnęło to za sobą wiele konsekwencji. Coraz więcej rodziców-klientów dokonuje wyborów książkowych na podstawie tego, co rekomendowane jest na blogach czy vlogach książkowych, co przewija się przez platformy społecznościowe, a potem dokonuje zakupów książkowych w internecie: w dużych księgarniach, w outletach, bezpośrednio o wydawców. Nie jest to jakieś novum, wszystkie zakupy przeniosły się do sieci, a e-commerce wzrósł jeszcze z powodu pandemii. Z jednej strony to wygoda, bo można kupować (i sprzedawać) 24 h/dobę, z drugiej prowadzi to nieuchronnie do zamykania księgarni stacjonarnych, nad czym bardzo ubolewamy - mówi Katarzyna Domańska, kierowniczka działu promocji Wydawnictwa Dwie Siostry.