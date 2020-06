Kryta pływalnia w Lublińcu coraz bliżej? Chcą jej mieszkańcy, ale muszą jeszcze poczekać

Kolejny raz na sesji Rady Miasta w Lublińcu powróciła sprawa budowy krytej pływalni w Lublińcu. Miasto nadal chce budować pływalnię w ramach partnerstwa publicznego z gminą Wałbrzych. Pierwsze formalne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji podjęto w maju 2019 roku. Jak mówił wtedy burmistrz Lublińca Edward Maniura, obie gminy wystąpią do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które finansuje w 90 procentach cały proces przygotowania inwestycji pod partnera publiczno – prywatnego.

- Ministerstwo wskaże nam tego partnera. Nie bierzemy więc za to odpowiedzialności, ponieważ to partner publiczno – prywatny, w porozumieniu z Ministerstwem i Polskim Funduszem Rozwoju, będzie realizować zadanie. My będziemy płacić za dostęp do obiektu po jego wybudowaniu. Koszt przedsięwzięcia poznamy po analizach Ministerstwa i wyborze firmy, która je przygotuje – mówił wtedy burmistrz Lublińca.