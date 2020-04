Koronawirus w DPS przy Kochcickiej w Lublińcu. Zakażenie potwierdzono na razie u dwóch osób

Epidemia koronawirusa dotarła do największego Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej, gdzie przebywa 242 pensjonariuszy i zatrudnionych jest 151 osób. Pierwsze symptomy zakażenia w postaci podwyższonej temperatury u podopiecznych pojawiły się już w miniony piątek. Wtedy też od powiadomiono lekarza oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublińcu. Zdecydowano też o izolacji potencjalnie zakażonych osób i pobraniu od nich wymazów do badań. Sanepid potwierdził w poniedziałek, że w DPS-ie stwierdzono pozytywne wyniki testów na koronawirusa. W dwóch przypadkach testy dały wynik dodatni, a w jednym ujemny.

Wirus został przeniesiony do DPS-u najprawdopodobniej przez pracownika. Niestety tak dzieje się najczęściej, choć nie zawsze. Zdarzały się przypadki, że zakażona została osoba, która jeździła na leczenie na zewnątrz ośrodka. Coraz więcej jednak personelu obsługującego DPS-y jest poddawane kwarantannie, co potem rodzi problemy z opieką nad pensjonariuszami. Nie inaczej jest w lublinieckim DPS-ie.

Od kilku tygodni pracownicy i podopieczni zostali podzieleni na segmenty, z których osoby nie kontaktują się ze sobą. - Można powiedzieć, że w tym dużym DPS-ie powstały takie małe wewnętrzne DPS-y i nie ma kontaktu między pracownikami i pensjonariuszami z innego segmentu. Z kolei pracownicy kuchni również nie kontaktują się bezpośrednio z innymi, tylko dostarczają posiłki pod dany segment i pracujące tam opiekunki roznoszą posiłki. Wszystko, by zmniejszyć możliwość kontaktu do minimum - dodaje Joachim Smyła.

– Apeluję o to aby pracownicy wykazali dalszą gotowość do wsparcia dla naszych podopiecznych, tak jak czyniły to chociażby dwie opiekunki z Koszęcina, które do ostatniej chwili trwały przy 29 pensjonariuszach, lub kadra lublinieckiego DPS “Zameczek” – powiedział w rozmowie z portalem lubliniecki.pl Dariusz Szendzielorz. Dyrekcja ośrodka przy ul. Kochcickiej obawia się masowych zwolnień lekarskich, które mogą utrudnić funkcjonowanie placówki w kolejnych dniach, pomimo iż DPS posiada znacznie lepsze warunki do pracy niż filia w Koszęcinie.

Fala zakażeń w DPS-ach

To kolejny przypadek otrzymania pozytywnego wyniku badań na obecność wirusa SARS-CoV2 u osoby znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu lublinieckiego. Wcześniej pisaliśmy o dramatycznej sytuacji w filii lublinieckiego DPS-u w Koszęcinie oraz w prywatnym ośrodku opiekuńczym w Woźnikach.

Jak poinformował starosta lubliniecki, obecnie podopieczni Domu Pomocy Społecznej "Zameczek", w którym również wykryto koronawirusa, z uwagi na dość łagodny przebieg zakażenia przebywają na terenie DPS-u. Sanepid zdecydował do tej pory o wywiezieniu z "Zameczku" ośmiu osób, a reszta pozostaje na miejscu. W sumie 16 osób z tego domu pomocy ma potwierdzony pozytywny wynik testu na koronawirusa.