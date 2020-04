Koronawirus u pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu

Wpowiecie lublinieckim jest wiele placówek, których podopieczni są szczególnie zagrożeni zakażeniem przez koronawirusa. Oprócz domów pomocy społecznej są to szpitale, w tym Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu.

Zapytaliśmy dyrekcję placówki, czy zgodnie z naszymi informacjami u jednego z pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem.

– Dotychczas wśród pacjentów Szpitala potwierdzony został jeden przypadek zakażenia COVID-19. Jest to pacjentka, która została przyjęta do WSN z Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie, gdzie najprawdopodobniej doszło do jej zakażenia – poinformowała dyrekcja szpitala.

Pacjentka bezobjawowa

Jak tłumaczą władze placówki, przez cały okres pobytu w szpitalu pacjentka nie miała żadnych objawów wskazujących na zakażenie. Po otrzymaniu z DPS w Koszęcinie informacji o potwierdzonych tam zakażeniach COVID-19, pacjentka natychmiast została odizolowana od pozostałych pacjentów, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublińcu podjęta została decyzja o pobraniu od pacjentki wymazu do badań. We wtorek 31 marca szpital otrzymał informację o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania. – Natychmiast zostały wdrożone odpowiednie procedury, pacjentka, tego samego dnia została przewieziona do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Zgodnie z poleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu, wstrzymano przyjęcia pacjentów na Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych, na którym przebywała pacjentka. Wszystkie osoby, które miały kontakt z pacjentką, w tym pracownicy Szpitala oraz pacjenci przebywający na tym Oddziale zostały objęte kwarantanną. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników, Szpital niezwłocznie podjął i nadal podejmuje wszystkie niezbędne działania prewencyjne – dodaje dyrekcja placówki.