Koronawirus. Dramatyczna sytuacja Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie! Ośrodek został odizolowany od świata. Pracownicy apelują o pomoc

Z uwagi na małą liczbę opiekunek, również jakość opieki nad chorymi nie jest na takim poziomie jak w normalnej sytuacji. Najtrudniej jest w nocy, bo opiekunki powinny się zmieniać i mieć możliwość snu oraz w porze karmienia, gdy dwie osoby mają nakarmić blisko 30 podopiecznych. Jedzenie zostawiane jest przez firmę przed drzwiami. Potem kobiety muszą radzić sobie same. Pacjentki trzeba przewijać, myć i regularnie doglądać.

- To jest przerażające. To jest wojna. To wszystko w mediach tak ładnie wygląda, że wszyscy idą do szpitala. To tak nie jest - mówi jeden z pracowników DPS-u, który prosi o anonimowość.