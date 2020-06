Kontrola autokarów przed wyjadem na wakacje. Sprawdź gdzie możesz zgłosić kontrolę

Lubliniec: Żwirki i Wigury z pierwszeństwem wobec Sobieskiego? ZDJĘCIA

Miasto przymierza się do zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury oraz Sobieskiego w Lublińcu, gdzie często dochodzi do kolizji i wypadków, mimo właściwego oznakowania. Wygląda na to, że niebawem to Żwirki i Wigury będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu.