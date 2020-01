Koncert noworoczny 2020 w Lublińcu. Przeboje Whitney Houston w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Pomimo wielu zmian budżetowych wpływających na samorządy Lubliniec pozostaje w dobrej sytuacji. W piątkowy wieczór został przyznany również tytuł Ambasadora Lublińca. Powędrował on do Sporting Football Academy – organizacji, która przeprowadziła międzynarodowy turniej dla młodych piłkarzy „International Sporting Cup”. Podziękowania trafiły również do zastępcy burmistrza – Anny Jonczyk-Drzymały - za wakacyjny projekt streetworkingowy na lubliniecku rynku.

„Koncert noworoczny” to też okazja do podsumowania roku przemijającego i ogłoszenia planów na kolejne miesiące. Burmistrz Lublińca w czasie swojego wystąpienia szczególnie podkreślał plany inwestycyjne na rok 2020. To będzie aż 50 milionów złotych w różnego rodzaju projektach rozwijających miasto i poprawiających komfort życia mieszkańców.

Przepiękne ballady – jak „All at once” czy „I have nothing” – przeplatały się z przebojami, które nadal królują na imprezach. Chyba nie było na sali widowiskowej osoby, która pozostałaby obojętna na żywiołowe „I wanna dance with somebody”. Do wspólnego śpiewania Magdalena Tul zapraszała wszystkie panie przy piosence „I’m every woman”.

Solistce towarzyszyły na scenie Frele – Magdalena Janoszka, Marta Skiba i Marcelina Bednarska. Oprócz zadbania o chórki, trio miało również swój moment, wykonując piosenkę „How will I know”. „Jak będziecie klaskać z nami to będzie czad!” – zachęcały do wspólnej zabawy wokalistki. Na scenie tego wieczoru pojawili się również Gospelsi działający przy MDK – wspólnie z Frelami wykonali „I believe in you and me”, pokazując przy tym moc swoich głosów.

Gra na najwyższym poziomie

Doskonałym wykonaniom wokalistów towarzyszyła oczywiście Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą niezastąpionego Bartłomieja Pięty. Aranżacje wielkich przebojów i delikatnych ballad zabrzmiały wyjątkowo w tej oprawie. Instrumentaliści nie tylko „nie przytłoczyli” lekkich piosenek, a wręcz muzycznie wyciągnęli z nich to, co najlepsze. Nie sposób też nie wspomnieć o solówkach na saksofonie, które są punktem obowiązkowym w niektórych utworach Whitney. I na scenie MDK wybrzmiały w najlepszej formie. „Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta to wizytówka naszego domu kultury. Repertuar Whitney Houston, przygotowany na koncert noworoczony, z udziałem fenomenalnej Magdaleny Tul, to sztuka na najwyższym poziomie – mówi o wydarzeniu Agata Woźniak-Rybka, dyrektor MDK.