Komandosi z JWK Lubliniec wracają z rezerwy, by wesprzeć walkę z epidemią koronawirusa

Byli operatorzy JWK, specjaliści medycyny pola walki T3C, absolwenci elitarnych kursów medyków sił specjalnych w USA, dołączyli do Zespołu Działań Niekonwencjonalnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Mł. chor. Łukasz Sikora i st. sierż. Krzysztof Pluta - do tej pory żołnierze rezerwy, na własny wniosek, zostali przywróceni do okresowej służby wojskowej.

Jak informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT, mł. chor. Łukasz Sikora i st. sierż. Krzysztof Pluta, w ramach operacji „Odporna Wiosna” i budowania wewnętrznej odporności społecznej, będą wzmacniać kompetencje żołnierzy Obrony Tertytorialnej z zakresu medycyny i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej. Będą także podtrzymywać umiejętności i doskonalić żołnierzy OT z wysokimi kwalifikacjami medycznymi. Ich zasadniczym zadaniem będzie „zwielokrotnianie potencjału” formacji, a w przypadkach szczególnych bezpośrednie zaangażowanie w działania przeciwkryzysowe.

Mł. chor. Łukasz Sikora „SIKOR” jako pierwszy żołnierz polskich sił specjalnych, tworzył pilotażową edycję kursu, który jest obecnie standardem wyszkolenia medyków sił specjalnych NATO. St. sierż. Krzysztof Pluta „WIR” to pierwszy w Polsce absolwent kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA.