Kolejny wypadek na drodze wojewódzkiej w Woźnikach

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło dziś we wczesnych godzinach rannych na drodze wojewódzkiej nr 789 w rejonie miejscowości Woźniki. W wyniku zderzenia z ciężarówką do szpitala trafiła 34-letnia kobieta kierująca matizem. To drugi w ciągu dwóch dni wypadek na tej drodze w Woźnikach.

Do wypadku doszło w czwartek 16 stycznia, krótko po godzinie 5 rano na odcinku drogi wojewódzkiej nr 789, pomiędzy Woźnikami a Sośnicą. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec wynika, że 62-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Renault, na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka osobówką. W wyniku tego zdarzenia, do szpitala trafiła 34-letnia mieszkanka powiatu tarnogórskiego. Szczegółowy przebieg i wszystkie okoliczności dzisiejszego wypadku wyjaśniają teraz lublinieccy śledczy. O innym zdarzeniu na DW789 pisaliśmy już wczoraj. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło po godzinie 10 na ulicy Asfaltowej w Woźnikach. - Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia skody i renault. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - mówił nam mł. asp. Michał Sklarczyk z KPP w Lublińcu. Policja apeluje o ostrożność na drodze Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, nadmierna prędkości i nie ustąpienie pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji odnotowanych w ostatnim czasie na drogach powiatru lublinieckiego. Dlatego po raz kolejny policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg, aby zawsze przestrzegali przepisów ruchu drogowego oraz zwracali szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu takich jak rowerzyści i piesi. Tegoroczna, nietypową, bezśnieżną zima nie powoduje na razie większych utrudnień, a na drogach panują dobre warunki do jazdy, lecz kierujący muszą być przygotowani na możliwe oblodzenia jezdni na odcinkach dróg przebiegających przez lasy oraz w pobliżu zbiorników wodnych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od samych uczestników. Przestrzegajmy więc elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.