Kiedyś studiowali wychowanie fizyczne w Częstochowie. Po latach spotykają się, by wspominać i dzielić się radością

W latach 70. XX wieku zjechali z różnych stron Polski, by dostać się na nowo utworzony kierunek w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie - Pedagogikę opiekuńczą z wychowaniem fizycznym. To jeden z pierwszych tego typu kierunków w kraju. - Ludzie, którzy wtedy ubiegali się o przyjęcie na kierunek, to nie były przypadkowe osoby. Każdy wiedział, po co tu przyjechał. W sumie w egzaminach wstępnych wzięło udział 158 osób, a miejsc było tylko 30, później zwiększono limit do 37. To byli ludzie ze Szczecina, Słupska, Łodzi, Warszawy i oczywiście z Częstochowy- mówi Grażyna Ciniewska, absolwentka WSP i emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

Wymagające egzaminy

Dostać się na kierunek sportowy nie było łatwo. Egzamin wstępny składał się z egzaminu pisemnego z języka polskiego i biologii, egzaminu ustnego i dwudniowego testu sprawnościowego. - Na egzaminie sprawnościowym znalazły się zadania niemal ze wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych. Było też pływanie i wiele innych wymagających zadań. Przez sito przeszło wtedy 36 osób - dodaje Grażyna Ciniewska.