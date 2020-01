Karnawałowa rewia w styczniu na scenie MDK Lubliniec

Artyści zabiorą nas w prawdziwą podróż po całym świecie – wszystko po to, by pokazać kulturalne (i muzyczne) bogactwo karnawału. Co kontynent, co kraj – to inny sposób na zabawę, inna forma wyrażenia radości.

W karnawałowej rewii zaśpiewają soliści: Iwona Pasterny, Joanna Skibińska, Marian Chrobok, Jacek Kapica. Na scenie pojawi się również zespól Maraquja, który wręcz specjalizuje się w widowiskach pełnych barw, często zmienianych strojów estradowych, żywiołowych układów choreograficznych i porywającej do tańca muzyki. Bilety w cenie 48 zł do nabycia w kasie kina lub na www.bilety.mdk.lubliniec.pl.