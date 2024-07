Kąpieliska w Lublińcu i okolicy czynne 3.07. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to jest kąpielisko?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Lublińcu

Kąpielisko: Pole biwakowe numer 1

Kąpielisko: Zakrzew

Kąpielisko: Plaża Jurajska

Kąpielisko: Bałtyk - Adriatyk

Kąpielisko: Słoneczna Plaża

Kąpielisko Czechowice

Kąpielisko: Zalew Kluczbork

Kąpielisko: Malina

Kąpielisko: Pogoria III

Kąpieliska w pobliżu Lublińca

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.