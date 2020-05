Kandydat na nowego dyrektora SP ZOZ w Lublińcu wyłoniony

- SP ZOZ w Lublińcu posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, co z pewnością jest wyznacznikiem jakości świadczonych przez niego usług medycznych, obecnie jednak nie jest to uwzględniane przy kontraktowaniu świadczeń z NFZ. Ważniejsza stała się resortowa akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), dzięki której można liczyć na wyższe finansowanie, należy więc podjąć działania do uzyskania tej akredytacji, co wyróżni i wzmocni szpital jako bardziej bezpieczny dla pacjenta - mówi Dariusz Brzeziński - kandydat na nowego dyrektora SP ZOZ w Lublińcu.

– Stawiam na właściwą komunikację wewnętrzną z pracownikami, od szczebli kierowniczych do najniższych. No i oczywiście pacjent. Pacjent, co wydaje się sprawą oczywistą, a jednak często zapominaną, jest sednem misji szpitala. Jakość obsługi pacjenta buduje wizerunek placówki. Pierwsze 90 dni pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora SP ZOZ w Lublińcu będą okresem intensywnego poznania i planowania. Pierwsze 30 dni to faza „patrz i słuchaj”, czyli bardzo dobre poznanie szpitala, jego pracowników i ustalenie, co można zmienić, aby było lepiej. Kolejne 30 dni to faza „wizja i cele”, czyli praca z załogą, dalsze 30 dni to faza planowania już konkretnych działań naprawczych. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie wszystko będzie łatwe i przyjemne, ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie i oddanie. Stawiam na komunikację i uczciwość. Uważam, że szpital ma potencjał i możliwa jest sanacja jego sytuacji finansowej – dodaje Dariusz Brzeziński.