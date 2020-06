Kampania Andrzeja Dudy w Lublińcu. Na rynku przemawiali wiceminister z posłem

Podczas spotkania na rynku w Lublińcu z sympatykami prezydenta Andrzeja Dudy, wiceminister Szymon Giżyński mówił o tym, jak ważne jest to, żeby urzędująca głowa państwa została wybrana na kolejną kadencję.

- Bez tej drugiej kadencji, to co jemu i nam się udało, to co zostało przekazane narodowi do dyspozycji ulegnie natychmiast rozkładowi. Ulegnie natychmiast procesowi grabieży. Dlatego, że tu się spotykają zupełnie przeciwne wizje świata - mówił wiceminister Szymon Giżyński.

Poseł Andrzej Gawron i wiceminister Szymon Giżyński podziękowali za obecność mieszkańców w ten upalny dzień.

Wiceminister nawiązał też do działań władz w obliczu pandemii koronawirusa, a także przypisał je prezydentowi Dudzie.

- Nie jest przypadkiem, że te decyzje, które zapadały tak szybko, że zamykamy szkoły, granice i imprezy masowe. Państwa zachodnie, które często wymieniamy z podziwem, to była różnica reakcji 30, 40, a nawet 50 dni w stosunku do tego, co myśmy zrobili. I mocą pana prezydenta i innych mężów stanu, których mamy w jego otoczeniu, szybko posłużyliśmy się taką formułą angielskich mężów stanu, że przekuwamy zagrożenia w szanse - mówił wiceminister.