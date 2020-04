Jakie są procedury hospitalizacji podopiecznych DPS-ów w czasie epidemii? Wytyczne trafiły do samorządów dopiero we wtorek!

Sprawę problemu z procedurami w Domach Pomocy Społecznej wywołał radny powiatu lublinieckiego Julian Werner. W piśmie do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka wniósł o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia opieki medycznej w szpitalach zakaźnych pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (16 podopiecznych i 6 pracowników). Zakażeni pensjonariusze, odizolowani od pozostałych podopiecznych, znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych do hospitalizacji. Przez kilka dni zarząd DPS oczekiwał na decyzję władz województwa śląskiego oraz sanepidu w sprawie transportu pensjonariuszy do placówek wyspecjalizowanych w leczeniu koronawirusa. Karetki jednak się nie pojawiły. Dopiero we wtorek (21 kwietnia), w godzinach popołudniowych, dwóch pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej “Zameczek” w Lublińcu zostało przetransportowanych do szpitala zakaźnego w Tychach.

Jakie są zatem procedury hospitalizacji podopiecznych DPS-ów?

Z odpowiedzi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielonej radnemu Julianowi Wernerowi wynika, że to lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przypadku zakażenia koronawirusem decyduje o hospitalizacji.