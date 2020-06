Do zdarzenia doszło we wtorek 2 czerwca ok. godziny 21:30. Na ulicy Lublinieckiej, w rejonie Urzędu Gminy Herby doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego marki opel corsa oraz motocykla.

W akcji ratunkowej brały udział 4 zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja.

Kierowca jednośladu został przetransportowany do szpitala, jednak jego stan nie jest obecnie znany.