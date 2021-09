Grzybiarz z Koszęcina zgubił się w lesie. Akcja policji i strażaków

W niedzielę 19 września dyżurny lublinieckiej komendy Policji został powiadomiony o zaginięciu 55-letniego mieszkańca gminy Koszęcin. Z relacji członka rodziny wynikało, że w godzinach rannych weszli razem do lasu szukając grzybów i po jakimś czasie stracili ze sobą kontakt. Do działań poszukiwawczych natychmiast przystąpili policjanci wszystkich pionów lublinieckiej komendy oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Woźnikach. Dodatkowo o zaginionym mężczyźnie powiadomiono ościenne jednostki Policji. Działania stróżów prawa wspomogli strażacy z Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Solarnia ze specjalnie wyszkolonymi psami. Policjanci przez kilka godzin przeczesywali las w poszukiwaniu mężczyzny. Pomimo wcześniejszego kontaktu telefonicznego odnalezienie zaginionego nie było łatwe, gdyż mężczyzna poruszał się w różnych kierunkach po dużym obszarze leśnym. Około godziny 3 w nocy pies ratowniczy doprowadził ratowników do poszukiwanego mężczyzny na terenie kompleksu leśnego pomiędzy Strzebiniem a Bukowcem.