Groźny wypadek między Koszęcinem a Boronowem. Kierowca próbował ominąć sarnę, ale stracił panowanie nad pojazdem i dachował

W środę rano, około godz. 7 na leśnym odcinku drogi wojewódzkiej nr 907, pomiędzy Koszęcinem a Boronowem przed maskę volkswagena wbiegła sarna. Kierujący osobówką, 28-letni mieszkaniec gminy Herby chcąc uniknąć zderzenia gwałtownie zahamował, utracił panowanie nad pojazdem i dachował. Na miejscu interweniowały służby, a kierujący został przewieziony do szpitala w Blachowni. Na szczęście okazało się, że mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i po badaniach został wypisany do domu.

Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności przejeżdżając przez tereny leśne czy pola uprawne. Gdy na drodze lub w jej pobliżu dostrzeżemy dzikie zwierzę przede wszystkim należy zwolnić i uważnie obserwować otoczenie. Często zwierzęta takie jak sarny czy dziki nie przemieszczają się samotnie. Jeśli jest taka potrzeba pozwólmy, aby „nieproszony gość” sam przemieścił się na drugą stronę drogi lub w głąb lasu. Nawet jeśli zwierzę stoi w pewnej odległości od jezdni, zawsze istnieje ryzyko, że nagle może wbiec pod koła. Jeśli już dojdzie do potrącenia, zawsze należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie, zachować ostrożność i nie zbliżać się do rannego zwierzęcia, a także powiadomić służby.

Kierowcy powinni pamiętać również by nie lekceważyć znaku drogowego „Uwaga na dzikie zwierzęta”(Znak A-18b) Ostrzega on kierowcę, że ryzyko wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na drogę na tym odcinku drogi jest większe niż w innych miejscach.