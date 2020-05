Gminy powiatu lublinieckiego zdecydowały już o odwołaniu imprez do końca września

– Nasza decyzja wynika z kilku bardzo ważnych przesłanek. Obecnie województwo śląskie stanowi epicentrum pandemii koronawirusa w Polsce. Mamy największą liczbę zakażeń koronawirusem, a także najwyższy współczynnik zakażeń na sto tysięcy mieszkańców spośród wszystkich 16 województw. W powiecie lublinieckim również utrzymuje się wzrostowa tendencja zachorowań. W Polsce epidemia przebiega inaczej niż we Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Wielu ekspertów twierdzi, że w naszym kraju możemy nie mieć szczytu zachorowań, a ich stały, wysoki wzrost. W odpowiedzi na te prognozy musimy działać bardzo ostrożnie, ograniczając maksymalnie ryzyko rozprzestrzenia się wirusa. Ponadto eksperci z zakresu epidemiologii ostrzegają przed drugą falą epidemii, która może pojawić się jesienią – czytamy w dokumencie.

Włodarze gmin i powiatu poinformowali, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną, wynikającą z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie naszego kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, starosta lubliniecki, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu lublinieckiego, wspólnie podjęli decyzję o odwołaniu wszelkich wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym czy rozrywkowym, które zaplanowane były do dnia 30 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe i lublinieckie gminy wydały w sprawie rezygnacji z imprez wspólne oświadczenie. To jedno z pierwszych porozumień w kraju dotyczących organizacji imprez w tak długiej perspektywie.

Walka o powrót do normalności

Samorządy proszą mieszkańców o zrozumienie i uszanowanie decyzji. – W walce z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest wirus SARS-CoV-2, musimy działać konsekwentnie i solidarnie. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób, aby przetrwać ten trudny dla wszystkich czas i jak najszybciej powrócić do normalności – napisali do mieszkańców Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego.

– Bardzo żałuję, że nie będzie nam dane organizować w tym roku zajęć plenerowych w ramach Miejski Projekt Streetworkingowy - Lubliniec Miasto Dobrych Emocji czy kolejnej edycji Wakacji na Orliku. Mieliśmy wiele nowych planów związanych z oddaniem do użytku II odcinka bulwaru w sąsiedztwie Lubiteki – napisała w mediach społecznościowych wiceburmistrz Lublińca, Anna Jonczyk Drzymała.