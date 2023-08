Gang Mocniaków w Biedronce 2023 - ZASADY! Jak zdobyć maskotki? Ile naklejek trzeba zebrać? Poznaj wszystkie maskotki!

Gang Mocniaków w Biedronce 2023 - ZASADY! Jak zdobyć maskotki?

- Najnowsza akcja lojalnościowa prezentuje gamę produktów, które mogą występować w diecie każdego dziecka, ale zwraca uwagę na to, żeby wybierać te najbardziej wartościowe - tłumaczy sieć dyskontów.

Jak informuje Biedronka, tym razem jest ich jedenaścioro: Woda Werka, Oranżada Ola, Dynia Dorotka, Banan Benek, Napój Norbert, Rogalik Radzio, Chleb Henio, Jajko Julek, Parówka Patrycja, Awokado Adaś i Krem Krzyś. Należą do jednego gangu i reprezentują produkty z 5 różnych kategorii, które powinny być elementem zrównoważonej diety: warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty będące źródłem białka, dobre tłuszcze i produkty zapewniające odpowiednie nawodnienie.

Jak zdobyć Mocniaka?

Jak zdobywać naklejki?

Każde 69 zł wydane w sklepie Biedronka od 28.08 do 18.11.2023 daje 1 naklejkę.

Zasady akcji

Za jedną transakcję w sklepie Biedronka można otrzymać maksymalnie 60 naklejek. Z Akcji wyłączone są produkty i usługi standardowo wyłączane z akcji promocyjnych, tj.: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, doładowania, w tym: kart telefonicznych, kart przedpłaconych i inne usługi. Naklejki będzie można odbierać do 18.11.2023 r.

Tradycyjnie akcji lojalnościowej Biedronki towarzyszą książki. W tej edycji będzie ich 5 i wszystkie, poza zabawnymi opowieściami o charakterze edukacyjnym, dotyczącymi jedenastki bohaterów Gangu Mocniaków, zawierają ciekawostki żywieniowe, przygotowane we współpracy z dietetykami. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek. Będzie ona też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Odbiór Mocniaków i książek będzie możliwy od 28.08.2023 do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.