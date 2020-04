Firma z Kochcic skonstruowała natrysk technologiczny, który podarowała szpitalowi w Lublińcu

Urządzenie, które ma służyć do dezynfekcji, stanęło właśnie przed wejściem do izby przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. Instalacja wyposażona jest w 18 dyszy natryskowych, do których za pomocą zbiornika ciśnieniowego podawany jest płyn dezynfekcyjny. Pozwala to szybkie i skuteczne odkażanie odzieży, kombinezonów lub innych przedmiotów. Przy wykorzystaniu zwykłej wody, natrysk może służyć również do standardowej kąpieli.

Pomogą szpitalom, ale i swojemu biznesowi

Na pomysł skonstruowania urządzenia i podarowania go szpitalowi wpadł Rafał Janik, właściciel firmy CRJ z Kochcic. Co skłoniło właściciela firmy do rozpoczęcia budowy natrysku? – Kwarantanna, której musiałem się poddać oraz fakt, że od kilku tygodni, podobnie jak wiele innych branży, właściwie stoimy w miejscu. Pomyślałem, że takie wsparcie dla Szpitala Powiatowego będzie kolejnym krokiem, który chociaż z w drobnym stopniu przybliży nas wszystkich do normalności – stwierdził Rafał Janik w rozmowie z portalem lubliniecki.pl. Jak przyznał właściciel kochcickiej firmy CRJ – Bez wzajemnej współpracy nie przyspieszymy powrotu do właściwego funkcjonowania. Trzeba pomóc tym, od których w dużym stopniu zależy teraz przyszłość mieszkańców i rodzimych przedsiębiorstw;