Fałszywi policjanci w Woźnikach. Nakłaniali mieszkańców do przekazywania pieniędzy

Co jakiś czas, w mediach i na policyjnych stronach, publikowane są apele nawołujące do zachowania szczególnych środków ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami nieznajomymi, które proszą nas o pieniądze. - Pamiętajmy o tym, że zawsze są to oszuści. Najczęstszym sposobem działania sprawców są metody na „wnuczka" i „policjanta". Oszuści wiedzą, że gdy przedstawią się jako funkcjonariusze policji, rozmówca nawet nie pomyśli o ewentualnym kłamstwie. Niestety, prawda często bywa bardzo kosztowna dla pokrzywdzonych, którzy tracą oszczędności całego życia - apeluje KPP w Lublińcu.

W środę 13 maja ofiarą oszustów padła mieszkanka gminy Woźniki, która po rozmowie telefonicznej z rzekomym funkcjonariuszem CBŚP straciła 9 tyś złotych. Pokrzywdzona była przekonana, że pomaga policjantom schwytać groźnych przestępców.

Kolejny raz policja apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami nieznajomymi. Pamiętajmy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta. Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!