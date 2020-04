Ewakuowano wszystkie zakażone koronawirusem podopieczne DPS-u w Koszęcinie. Pozostałe mają negatywny wynik testu

Dom Pomocy Społecznej w Koszęcinie to filia Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu. W nocy z soboty na niedzielę (28/29 marca) lubliniecki sanepid nałożył placówkę decyzję administracyjną o kwarantannie. Wszystko z powodu jednej pacjentki, której wynik na obecność w organizmie koronawirusa okazał się być pozytywny. Pacjentka została przewieziona do szpitala, jednak reszta podopiecznych i dwie opiekunki zostały objęte 14-dniową kwarantanną. Nikt nie mógł wyjść z budynku.

- Potrzebujemy osób, które zechcą wejść do środka i zgodzą się pomóc przy opiece nad chorymi. Prosimy o ochotników, wolontariuszy, którzy by chcieli wesprzeć i pomóc w pracy przy chorych mieszkankach. Te osoby zostaną zaopatrzone w środki bezpieczeństwa. Dwie panie, które tam zostały do opieki niemal nie śpią. Są już mocno wyczerpane. Czujemy się jak na wojnie - apelowali już we wtorek przedstawiciele pracowników koszęcińskiego DPS-u.