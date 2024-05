Egzamin ósmoklasisty 2024 w Lublińcu. Zobacz ZDJĘCIA ze Szkoły Podstawowej nr 1

Egzamin ósmoklasisty 2024. W Lublińcu w SP nr 1 rozpoczął się w dobrych nastrojach

- Rozpoczynamy trzydniowy maraton egzaminacyjny w naszej szkole. Dzisiaj uczniowie piszą język polski. Jutro matematykę, a język angielski w ostatnim dniu. Myślę, że uczniowie są dobrze przygotowani. Mieli też dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu. Myślę, że nie są zestresowani. Dzisiaj pięknie, odświętnie ubrani czekają na wejście do sali egzaminacyjnej. Na egzaminie sprawdzana jest podstawowa wiedza, więc dzieci powinny sobie poradzić. Uczymy naszych uczniów, jak mają pisać z wypracowania z języka polskiego prace, ale uczymy też czytania, bo jak mówię naszym uczniom, trzeba czytać kilkakrotnie polecenia, bo w tych poleceniach jest clue całego egzaminu - mówiła Bożena Wręczycka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.