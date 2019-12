Dyrektor wycofała książkę "Harry Potter" z listy lektur. Rodzice zaniepokojeni "praktykami okultystycznymi i satanistycznymi"

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" nie będzie omawiany na lekcjach języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowie w gminie Herby. Taką decyzję podjęła Katarzyna Adamik, dyrektor ZSP w Lisowie, po petycji, którą otrzymała w październiku od rodziców klas III, IV i V.

– W związku z naszymi przekonaniami religijnymi, wnosimy petycję o podjęcie działań w celu całkowitego zniesienia lektury “Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J.K. Rowling z zajęć lekcyjnych języka polskiego w naszej szkole

– piszą rodzice i tłumaczą swoje obawy:

"Jest to książka, która dokładnie opisuje praktyki okultystyczne, inicjacyjne, ezoteryczne, a nawet satanistyczne. (...) Szkoła Hogwart, przedstawiona w książce jest zamkniętym światem przemocy i grozy, przekleństw i uroków. Świat ludzi jest poniżany, natomiast świat czarodziejów i czarownic jest gloryfikowany, przez co jest to zaproszenie młodego czytelnika nudnego świata ludzi do "ciekawego, pełnego przygód świata okultystycznego" - piszą rodzice i dodają: