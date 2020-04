Dyrektor lublinieckiego szpitala powiatowego złożył rezygnację

- Jeśli chodzi o powody, to dotyczą one finansowania Szpitala - przy obecnej wartości kontraktu z NFZ i nikłej możliwości wsparcia jaką ma jednostka samorządu terytorialnego (skromny budżet Powiatu) z jednej strony, a wymogach kadrowych NFZ (ilość lekarzy i pielęgniarek, sprzęt) i rynkowych cenach towarów i usług (głównie płac) z drugiej strony, zarządzanie szpitalem oznacza nieustanną ekwilibrystykę. Szpital już w tej chwili ma ogromne problemy finansowe, na dodatek w ostatnim czasie Marszałek w porozumieniu z Wojewodą rozdysponował najpierw 123, później dodatkowo 62 miliony złotych, m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, na walkę z koronawirusem. Wsparcie otrzymało kilkadziesiąt jednostek z terenu województwa. Pomimo spełniania formalnych warunków przyznania dotacji, lubliniecki SP ZOZ dotychczas nie otrzymał ani złotówki - poinformował nas w korespondencji, Tomasz Piechniczek.

"Pandemia to czas próby i niektórzy tego egzaminu zwyczajnie nie zdali"

Kolejnym powodem odejścia dyrektora są postawy części personelu, jakie ujawniły się w związku z koronawirusem. - Środowisko medyczne na całym świecie cieszy się ostatnio ogromnym autorytetem, podawane jest za wzór poświęcenia i zaangażowania. To piękny, ale uproszczony obraz. Niektórzy zareagowali nie tylko strachem (to zrozumiałe), ale też wycofaniem i ucieczką. Pandemia to czas próby i niektórzy tego egzaminu zwyczajnie nie zdali. Nie godzę się na to, żeby lekarz czy pielęgniarka, mając wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej zachowywali się jak dyletanci odmawiając udzielenia pomocy czy przyjęcia do szpitala. Ponadto w kontaktach z pacjentem najczęściej brakuje zwykłej empatii, dowodzą tego choćby liczne krytyczne głosy na forach internetowych. W obliczu wyzwań, jakie są związane nie tyle z koronawirusem, ile z przyszłością lublinieckiego szpitala, nie wyobrażam sobie pracy z takimi osobami. Podkreślam jeszcze raz, że ta ocena dotyczy części załogi - stwierdził Tomasz Piechniczek w swojej wiadomości do naszej redakcji.