Dostawa z Banku Żywności trafiła do Lublińca. Potrzebujący już mogą odbierać paczki żywnościowe

Z uwagi na stan epidemii i odwołanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności, przyspieszona została dostawa towaru z Banku Żywności w Częstochowie. Z Programu Operacyjnego Pomocy Żywieniowej korzysta na chwilę obecną 513 zakwalifikowanych przez MOPS mieszkańców Lublińca.

- Żywność w piątek trafiła do magazynu i dzięki wsparciu i pomocy druhów OSP Lubliniec udało się ją szybko i sprawnie zabezpieczyć -poinformowała wiceburmistrz Lublińca, Anna Jonczyk Drzymała.

Paczki zostaną rozdane między 29 marca a 10 kwietnia w ścisłe określonych i indywidualnie ustalonych dla każdego podopiecznego MOPS-u godzinach tj. między 8.00 a 12.00. Żywność będzie wydawana na zewnątrz budynku. Podopieczni MOPS-u proszeni są o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych.

– Cieszymy się nie tylko z postawy strażaków, ale też z faktu, że w tym roku racje żywnościowe trafią do większej ilości mieszkańców, dodatkowo zgłoszonych przez pracowników socjalnych MOPS – przyznała Iwona Mańka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – Ze względów bezpieczeństwa osoby zakwalifikowane do Programu będą informowane o możliwości odbioru żywności drogą telefoniczną, tak aby mogły dokonać tego pojedynczo, unikając tłoku. Codziennie będzie to 25 osób. Racje żywnościowe nie ulegną zmianie w stosunku do poprzednich edycji, ponieważ udało się sprowadzić więcej towaru z Banku Żywności w Częstochowie – podkreśliła w rozmowie z portalem Lubliniecki.pl.

W gronie ponad pół tysiąca adresatów mogą znaleźć się osoby, które nie będą mogły samodzielnie odebrać żywności w lublinieckim MOPS – np. seniorzy. Jednak, podobnie jak w przypadku piątkowego rozładunku towaru, strażacy z OSP Lubliniec już zgłosili swoją gotowość do dostarczenia żywności pod wskazane adresy.