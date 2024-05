Dni Lublińca 2024. Co wydarzy się podczas święta miasta? Prezentujemy program imprezy

Dni Lublińca startują już 7 czerwca

7 czerwca w piątkowe popołudnie o godzinie 16:00 na Bulwarze Franciszka Grotowskiego odbędzie się Holi Święto Kolorów. Na Rynku Miejskim o godzinie 19:00 zaprezentują się młodzi artyści z MDK tj. sekcja Mażoretek oraz Wokaliści. W tym czasie zwiedzać będzie można również lublinieckie Muzeum Pro Memoria Edith Stein. O godzinie 20:00 na koncert zaprasza Zespół We Just Do, a na zakończenie dnia o godzinie 20:45 wystąpi Zespół Band Up.

8 czerwca w Amfiteatrze w Parku Miejskim zabawę rozpoczniemy o godzinie 18:00 razem z Zespołem Pieśni i Tańca ,,Halka’’. O godzinie 18:45 posłuchamy ,,The Best Of…’’ w wykonaniu młodych artystów MDK. O 19:30 na scenie pojawi się Zespół 4Szmery. Na godzinę 20:30 zaplanowany jest koncert Zespołu SMKKPM. Gwiazdą wieczoru będzie Oskar Cyms, który rozpocznie swój koncert około godziny 22:00.