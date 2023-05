Dni Dostępności w Zespole „Śląsk” w Koszęcinie

Korzystając ze sprawdzonej formuły organizowanych od wielu lat w siedzibie Zespołu w Koszęcinie „Dni Seniora – Seniora Aktywnego Artystycznie” Zespół skierował swoją ofertę do jeszcze szerszego grona, zapraszając także osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w spotkaniu z polskim folklorem. Gościnność Zespołu „Śląsk”, warunki logistyczne, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna oraz wysoki poziom artystyczny wydarzenia stworzyły niepowtarzalny klimat, z którego mogli korzystać wszyscy. Seniorzy, głusi, słabosłyszący, niewidomi oraz słabowidzący, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz na wózkach inwalidzkich i mający problemy z poruszaniem się mogli podczas Dni Dostępności dotknąć, usłyszeć, zobaczyć oraz poczuć w sposób niezwykle bliski pozytywne emocje jakie Zespół „Śląsk” przekazuje codziennie na swoich koncertach.

Zwieńczeniem Dni Dostępności były specjalnie przygotowane na tę okazję koncerty chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przy niegasnącym aplauzie widzów, artyści zaprezentowali repertuar swoich największych przebojów tanecznych i wokalnych. Część wokalna repertuaru została przetłumaczona na polski język migowy przez Julię Kulig oraz Mariolę Kozłowską – Nowak, oraz ks. Grzegorza Sokalskiego. Dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, dostępna była pętla indukcyjna Opus LDP 3.0. ułatwiająca odbiór koncertu.

Dni Dostępności w Zespole „Śląsk” to działanie środowiskowe dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące osoby niepełnosprawne, ułatwiające im komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury. Zaproszenie do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu przyjęło w tym roku kilkaset osób. - Cieszymy się, że do aktywnych seniorów, którzy co roku o tej porze odwiedzają Koszęcin, dołączyli także niepełnosprawni. Zespół „Śląsk” z radością dokłada wszelkich starań, aby aktywizować i integrować osoby ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim ułatwiać im dostęp do pełnego życia kulturalnego - przekonuje Agnieszka Kukuła, rzecznik ZPiT "Śląsk".