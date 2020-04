Dlaczego koronawirus tak bezwzględnie zaatakował powiat lubliniecki?

Koronawirus zaatakował powiat lubliniecki błyskawicznie i nie odpuszcza. Jak do tej pory (22 kwietnia) za zmarłych z powodu zakażenia SARS-CoV-2 uznano tutaj 19 osób, a aż 10 zgonów stwierdzono tylko w gminie Woźniki. To o wiele więcej niż suma zgonów z Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich razem wziętych. Podobnie sytuacja ma się w przypadku samych zakażeń. W lublinieckim odnotowano ich już 198, a w samych tylko Katowicach to 64 osoby. Dla porównania w powiecie lublinieckim żyje 76 872 osób, a w Katowicach 293 636 osób. Skąd zatem tak fatalny wynik w porównaniu do bardziej i gęściej zaludnionych miejsc na mapie województwa?

Wirus zza granicy?

Podstawowe przyczyny wydają sie być dwie. Pierwsza z nich to efekt historycznych zawirowań, które poskutkowały tym, że w tym regionie wiele osób ma rodziny za granicą, w szczególności w Niemczech. Wielu też tam pracuje i żyje, a do Lublińca i okolic przyjeżdża w odwiedziny lub po kilku tygodniach lub miesiącach pracy. Na skutek tych częstszych niż w innych regionach województwa kontaktów mogło dojść do przeniesienia koronawirusa wraz z migracją ludności. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy lubliniecki sanepid. – Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu przyczyną wysokiego wskaźnika zachorowań na koronawirusa w powiecie lublinieckim może być duża ilość osób pracujących za granicą, która w ostatnim czasie powróciła do kraju – informuje Mieczysław Osiński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.