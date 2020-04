Czy wszystkie biblioteki zostaną otwarte 4 maja? Decyzje zostaną podjęte indywidualnie

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Nie wszystkie placówki zostaną jednak od razu otwarte. To dotyczy także bibliotek.

W poniedziałek 4 maja 2020 r. zostanie wdrożony drugi etap odmrażania polskiej gospodarki. Otwarte zostaną galerie handlowe oraz sklepy budowlane i meblarskie. Będzie można skorzystać z usług hotelarskich, wybrać się do muzeum czy też wypożyczyć książkę w bibliotece. O otwarciu konkretnych bibliotek będą decydowały ich organy zarządzające w porozumieniu ze służbami sanitarnymi. Powinna ona zostać podjęta, kiedy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Jak rekomenduje Biblioteka Narodowa, przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników i warunki lokalowe, w tym wielkość pomieszczenia, w którym będą przebywali. Biblioteka Śląska Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o, tym kiedy Biblioteka Ślaska zostanie ponownie otwarta dla czytelników. - Od poniedziałku czytelnicy jeszcze nie będą mogli korzystać z zasobów Biblioteki Śląskiej. Powracają natomiast pracownicy do pracy, którzy do tej pory pracowali zdalnie. Były tylko pełnione dyżury w bibliotece. Proszę sprawdzać naszą stronę internetową. Na pewno informacja o otwarciu dla czytelników się tam pojawi - poinformował sekretariat Biblioteki Śląskiej.

Lubiteka w Lublińcu Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu również nie podaje na razie konkretnej daty otwarcia, ale jest już przygotowana do obsługi pierwszych czytelników. - Obecnie jesteśmy w stanie przygotować 4 stanowiska do wypożyczania książek. Tylko do wypożyczania książek. Ponieważ zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej czytelnie i wszelkie inne pomieszczenia biblioteczne, jak również wolny dostęp do półek mają zostać ograniczone. Przy czym to, czy otworzymy się po 4 maja, czy nie to tak naprawdę zależy od organizatora po konsultacji z sanepidem - mówi Joanna Brzezina, dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.

Jakie wytyczne otrzymały biblioteki co do zwracanych książek? - Zalecenie jest takie, że książki po powrocie od czytelnika mają przejść 14-dniową kwarantannę. Po tym okresie zostaną one ponownie włączone do księgozbioru. Nie ma innego rozwiązania, ponieważ książki nie mogą być odkażane żadnym płynem na bazie alkoholu. Jedynie odkażane będą blaty, na których kładzione są książki, po wizycie każdego czytelnika - dodaje dyrektor Lubiteki.

Biblioteki będą się otwierać stopniowo Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach będzie otwierać stopniowo poszczególne filie biblioteczne. Jak przypomina placówka, 4 maja nie jest datą obligatoryjną, dlatego o konkretnych terminach będą informować w najbliższych dniach. Otwarcie biblioteki dla czytelników zapowiedziała za to na 4 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. Jednak w związku z obecną sytuacją po ponownym otwarciu biblioteki nie będzie wolnego dostępu do półek. - Zachęcamy do korzystania z naszego katalogu OPAC i zamawiania książek online. Po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail), że zamówienie zostało zrealizowane, można przyjść do biblioteki i zamówione książki będą już czekały gotowe do odbioru - informuje biblioteka w Mikołowie. Bezpieczeństwo higieniczne przede wszystkim Biblioteka Narodowa rekomenduje uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki. BN zachęca do zapewnienia w miarę możliwości stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni, dostępu do jednorazowych rękawiczek i maseczek.

Biblioteka nie powinna zostać otwarta, nawet wypożyczalnia, jeśli bibliotekarze nie są zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

