Czy na Damrota z parkowaniem jest już lepiej? Policja twierdzi, że tak

Pielgrzymi z Łowicza zatrzymani przez policję w drodze na Jasną Górę. Jedni uciekali przez pola, a inni w las

W poniedziałek 25 maja na Jasną Górę wyruszyła z Łowicza 365. Łowicka Piesza Pielgrzymka. To pierwsza coroczna piesza pielgrzymka do Częstochowy zwana "Jaskółką". W Skierniewicach pielgrzymów zatrzymała policja. Część z pielgrzymów we wtorek wyruszyła pieszo dalej na Jasną Górę, ...