Ciekawe miejsca w Lublińcu i okolicach. Tu warto zajrzeć!

W Lublińcu i okolicach jest mnóstwo miejsc, które warto odkryć podczas zwiedzania Śląska. Obecnie, kiedy podróże zagraniczne są nadal mocno ograniczone warto sprawdzić, co ciekawego mamy "tuż za płotem". Wszak często bywa tak, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Zachęcamy do podróżowania po ziemi lublinieckiej i odkrywania jej walorów historycznych jak i przyrodniczych.

Lubliniec warto znać

Lubliniec to główny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, edukacyjny i przemysłowy ziemi lublinieckiej oraz drugi co do wielkości w północnej części województwa śląskiego. Lubliniec jest jednym z najstarszych miast Śląska (rok założenia - 1272), największym miastem Równiny Opolskiej oraz stolicą tzw. Śląska Białego. Miasto położone jest nad rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Dookoła Lublińca rozciągają się Lasy Lublinieckie należące do największych kompleksów leśnych w Polsce. Sięgają one aż po Opole, Bytom, Zawiercie i za Częstochowę. W pobliżu Lublińca znajduje się Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. W miejscowościach powiatu lublinieckiego znajdziemy z kolei liczne zabytki, które trzeba znać.