Barber Shop Lubliniec, Salon Fryzjerski "Anet", "Złote Nożyczki". Sprawdziliśmy terminy w wybranych salonach fryzjerskich w Lublińcu

Jeżeli chodzi o terminy w Barber Shop Lubliniec na tą chwile salon ma cały tydzień zajęty, a klienci dzwonią i zapisują się na kolejne wizyty w następnym tygodniu. - Oby sytuacja się nie zmieniła, a klienci ciągle dzwonili Trzeba odbić straty z powodu zamknięcia salonu przez dwa miesiące - dodaje Klaudia Dyla.

Przygotowania idą pełną parą także w Salonie Fryzjerskim "Anet". - Nie martwię się dezynfekcja bo u nas to rzecz święta. Nie mniej jednak ceny środków do dezynfekcji kolosalnie drogie, jak i rękawiczki. Terminy prawie zapełnione do końca maja - co dalej tego nie wiemy. Na razie będziemy pracować od rana do wieczora. Odstępy między klientami będą zachowane ponieważ mam duży salon. Klienci będą wpuszczani na daną godzinę na którą są umówieni. Jeden klient - jedna fryzjerka - informuje Aneta Liboska właścicielka Salonu Fryzjerskiego "Anet" w Lublińcu.