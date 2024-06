Artyści Klubu JWK z Lublińca zachwycili w Bydgoszczy!

Od 3 do 6 czerwca na deskach Kinoteatru Klubu Inspektoratu Wsparcia Wojska Polskiego w Bydgoszczy odbywał się Finał Festiwalu Piosenki i Tańca w ramach Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego 2024. Powiat Lubliniecki reprezentował w artystycznych zmaganiach Klub JWK w Lublińcu. Artyści z wojskowych ośrodków kultury z całego kraju, po wcześniejszych dwóch etapach eliminacyjnych w Krakowie, Wrocławiu i Gdyni, rywalizowali ze sobą w kategoriach tanecznych i wokalnych o tytuły laureatów. Tego roku z ponad 100 wojskowych ośrodków kultury w szranki konkursu stanęło 45 klubów, a do ścisłego finału dostało się 59 podmiotów artystycznych z kilkunastu klubów. Wraz z lubliniecką młodzieżą stanęli artyści m. in. ze Szczecina, Warszawy, Brzegu, Przemyśla, Rzeszowa, Gdyni, Kołobrzegu, Węgorzewa czy Lublina. Pierwsze dwa dni artystycznych działań o zabarwieniu patriotycznym zakończone zostały Galą Festiwalową w kategorii taniec. Przedstawiciele Klubu JWK w Lublińcu nagrodzeni zostali tytułem laureata: