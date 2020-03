Akcja krwiodawstwa na Rynku w Lublińcu w szczególnych warunkach

Krwiodawców jest niestety coraz mniej z każdym rokiem. A potrzeby są ogromne. W czasie pandemii koronawirusa w szpitalach pomocy potrzebują też pacjenci z innymi schorzeniami, na przykład onkologicznymi. Mimo że więcej czasu spędzamy w naszych domach w związku z krajową kwarantanną, to i tak na ulicach dochodzi do wypadków. Zwykle potrzeba krwi grup „A” i „B” ze wskaźnikiem RH minus. Sytuacja teraz jest na tyle trudna, że przyda się każda kropla każdej z grup.

Oddali potrzebną krew

W piątkowej (27 marca) akcji krwiodawstwa na lublinieckim rynku wzięły udział 44 osoby. Do specjalnego krwiobusa ustawiła się kolejka osób chętnych do oddania krwi. Osoby te zachowywały między sobą odpowiednie odstępy. Każdy też, jak radzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, miał swój długopis do wypełnienia dokumentów. Osoby, które niedawno wróciły z zagranicy, z góry były wyłączone z akcji.