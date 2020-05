33 zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu. Na szczęście w pozostałych DPS-ach w powiecie sytuacja się stabilizuje

Powiat lubliniecki jest jednym z najmocniej dotkniętych regionów w województwie śląskim. W ostatnich dniach liczba osób zakażonych w powiecie nie wzrastała gwałtownie, jednak dzisiaj, 7 maja, wojewoda śląski poinformował o ponad 30 nowych przypadkach w powiecie lublinieckim. Aż 33 z nich dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej w Lublińcu.

- Koronawirusa stwierdzono u 31 pensjonariuszy i dwóch pracowników DPS-u - mówi Joachim Smyła, starosta lubliniecki.

To nie pierwsze przypadki koronawirusa w tym DPS-ie, w którym przebywają mężczyźni. Wcześniej zakażenie stwierdzono u 23 pensjonariuszy. Pięciu z nich trafiło do szpitala. 15 zakażonych ma już pierwszy ujemny wynik, ale do uznania za zdrowych potrzebny jest drugi test ujemny.

Pozostałych trzech pensjonariuszy jest izolowanych. Podobnie będzie prawdopodobnie z nowymi chorymi. Nie ma zagrożenia ewakuacją DPS-u, w którym przebywa blisko 250 osób.