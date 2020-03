17-latek z powiatu lublinieckiego wjechał quadem w drzewo. Okazało się, że jest zakażony koronawirusem

Jak poinformował dziś rano Śląski Urząd Wojewódzki, do szpitala w Częstochowie trafił, po wypadku komunikacyjnym, młody mężczyzna z powiatu lublinieckiego. Objawy wskazywały na obecność Covid-19 – pobrane próbki potwierdziły przypuszczenia lekarzy. Sanepid ustala teraz źródło zakażenia.

Dwóch policjantów poddanych kwarantannie

Więcej informacji na temat zdarzenia udzieliła Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. – Do zdarzenia doszło w piątek 27 marca po godzinie 14.00 na terenie gminy Kochanowice. 17-letni mężczyzna jadący quadem utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Poszkodowany w ciężkim stanie przewieziony został do szpitala. Dwóch interweniujących policjantów zostało objętych kwarantanną – powiedział mł. asp. Michał Sklarczyk, oficer prasowy KPP Lubliniec.

Personel szpitala również został poddany kwarantannie. Oddział został zamknięty

Nastolatek z powiatu lublinieckiego z powodu obrażeń musiał zostać operowany. Niestety już po zabiegu okazało się, że jest zakażony koronawirusem. - Personel szpitala nie wiedział o zakażeniu tego mężczyzny. Próbki do badań pobrano od niego z piątku na sobotę. Wyniki dostaliśmy z niedzieli na poniedziałek, a trzeba było go operować już w sobotę. Niestety wynik był dodatni i cały personel, który miał z nim kontakt : anestezjolodzy, operatorzy, pielęgniarki itd. zostali objęci kwarantanną. W siódmej dobie pobierzemy im wymazy do badań i wtedy będziemy wiedzieli, czy się zakazili, czy się nie zakazili - mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Z powodu możliwości zakażenia się koronawirusem przez personel minimum do wtorku 7 kwietnia nieczynny będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. - Oddział będzie nieczynny ponieważ większość personelu, którego i tak jest tam mało jest w kwarantannie. Szukamy miejsca dla dwojga małych pacjentów w innych placówkach - dodaje dyrektor Bajkowski.